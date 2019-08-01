2019-08-01T16:38:36+03:00
Политика

Представители четырех стран НАТО станут наблюдателями на АрМИ-2019

Пятые Армейские международные игры стартуют уже 3 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страны НАТО пришлют своих наблюдателей на АрМИ-2019Страны НАТО пришлют своих наблюдателей на АрМИ-2019Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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В субботу, 3 августа, состоится открытие пятых Армейских международных игр. Соревнования пройдут на территории десяти государств. Так, например, Монголия, Узбекистан и Индия впервые примут у себя этапы АрМИ-2019, а представители четырех стран-членов НАТО - Франции, Словакии, США и Турции - станут наблюдателями.

"Растет интерес к играм среди государств-участников Организации Североатлантического договора. <...> Важной особенностью состязаний стало широкое межведомственное представительство на их Всеармейском этапе", - рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Согласно его данным, на состязания в Россию прибудет 221 команда из 37 стран мира. Семь из них впервые участвуют в Армейских играх. Гостей ожидают 32 конкурса, из которых особенно можно выделить заезды женских танковых экипажей, "Биатлон на мотовездеходах" и "Биатлон УАЗ-Пикап", передает ФАН.

Сайт kp.ru писал, что многие участники игр уже приступили к тренировкам в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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