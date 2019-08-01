ООН проведет расследование авиаударов по гражданским объектам в Идлибе
ООН создаст комиссию по расследованию случаев нанесения авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе. Об этом сообщил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.
Запрос на учреждение комиссии подали десять стран-членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша, Перу, Кувейт, Доминиканская Республика и Индонезия. Все они утверждают, что за удары по подконтрольным международной организации больницам якобы ответственны Россия и Сирия.
"Расследование изучит обстоятельства разрушения или нанесения ущерба объектам, которые были внесены в список деконфликтованных, и объектов, находящихся в ведении ООН", - сообщили в организации.
Комиссия изучит все имеющиеся данные и доложит об итогах работы самому генсеку, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что в Россию уже опровергали все обвинения по обстрелу Идлиба. В Кремле напомнили, что в регионе остается множество террористов, которые и продолжают наносить удары.
ИСТОЧНИК KP.RU
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