В Кремле открестились от бомбежек Идлиба

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-03T14:40:49+03:00

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Пресс-секретарь Президента Россси Владимира Путина рассказал журналистам, что думает об обвинениях Дональда Трампа. Президент США утверждал, что "Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии".

"В Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют вот эту концентрацию для нанесения ударов - как по гражданским объектам, так и (для) осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов, такая ситуация неприемлема", - приводит слова Пескова ТАСС.

С его слов, по договоренности с турецкой стороной именно она сейчас "несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба".

"Вы знаете, что на этот счет действуют сочинские договоренности, работа ведется в этом направлении, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций", - уточнил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU