Роспотребнадзор поделился секретами выбора «правильного» арбуза
С началом «арбузного» сезона в торговых сетях и на рынках у потребителей все чаще возникает вопрос, как выбрать качественный и вкусный продукт. О том, как правильно выбрать «полосатую ягоду», рассказали в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе ведомства отмечают, что у спелого арбуза яркая, твердая и блестящая корка, усик и плодоножка – сухие, а пятно на боку от земли ярко-желтое или оранжевое.
Стоит также «послушать» арбуз. При ударе ладонью зрелая ягода вибрирует, при постукивании издает умеренно звонкий звук и слабый хруст при сжатии. Среди внешних признаков качественного арбуза называется и его размер – он должен быть средним.
Не советуют специалисты Роспотребнадзора покупать арбузы и дыни на торговых развалах вдоль автотрасс или разрезанные плоды. Не лишним будет потребовать от продавца сертификат качества товара.
Перед тем, как разрезать арбуз, лучше тщательно вымыть его теплой водой с мылом, чтобы в мякоть плода с кожуры не попали частички почвы, пыли и микроорганизмы, которые могут привести к кишечной инфекции.
Разрезанные арбузы и дыни стоит хранить только в холодильнике. Не рекомендуется есть арбуз с кислым запахом, т.к. можно получить пищевое отравление, сообщает RT.
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Правила выбора арбуза от Роскачества
В прошлом году Роскачество проверило ранние арбузы, появляющиеся у нас в июле, и выяснило, что все они безопасные — без нитратов и пестицидов. Но далеко не всегда спелые — в конце июня ранние сорта полосатых ягод собирают, как правило, неспелыми, чтобы они успели доехать до потребителя. После эксперты напомнили простые правила выбора вкусного арбуза (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU