СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-31T22:42:17+03:00

Чтобы точно не опасаться отравления нитратами, достаточно не догрызать арбуз до самой корочки Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты ответили на самые популярные вопросы - бояться ли нитратов, есть ли в арбузах пестициды и стоит ли ждать сладости от ранних сортов

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Начался самый благодатный - вкусный, бахчевой сезон. Роспотребнадзор рассказал, каким должен быть на вид качественный арбуз, чтобы не отравиться: не разрезанным, без трещин, с красивым желтым пятном на боку, и не пересохшим, но и не зеленым хвостиком. Но внешние данные идеального арбуза знакомы, пожалуй, каждому. А с начала августа не стоит сомневаться и в спелости арбузов.

Между тем, еще в начале лета Роскачество затеяло масштабную проверку арбузов ранних сортов, чтобы выяснить, есть ли в них нитраты и пестициды. Причем проверяли десятки арбузов из супермаркетов, рынков, оптовых баз и даже дорожных развалов. Благодаря проверке Роскачества, теперь мы знаем о ранних арбузах, поспевающих в начале лета, намного больше. Но давайте по порядку.

1. В каких арбузах есть нитраты

Порадуем - ни в одном проверенном арбузе нитратов не нашли. То есть покупать ранние арбузы в июне - начале июля вполне безопасно. Подтверждают это и врачи: по словам токсикологов, за последние 3-4 года взрослых и детей с отравлениями арбузами практически не поступало.

Как объяснил старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов, нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Да, они массово используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и повышают урожайность.

- Но нитраты используют не все время, а только в период созревания, - поясняет эксперт. - И даже если удобрений внесут слишком много – арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не будет нитратов – арбуз вырастет, питаясь ими. И никакого вреда здоровью человека они не принесут.

Тем не менее, нитраты в арбузах все-таки могут быть. Речь идет о ранних, так называемых поливных арбузах, которые поступают на рынок из Средней Азии, начиная с июля. Поливной арбуз – плод с неразвитыми корнями, поэтому самостоятельно питаться он не в состоянии, его нужно постоянно поливать и обильно удобрять.

Есть сорта суходольные, более поздние. Корни таких бахчевых достигают 10 метров. Такие арбузы самостоятельно ищут воду и питательные элементы. Но и растут они дольше – суходольные арбузы появятся на рынке к концу августа.

Что делать, чтобы не отравиться:

Как говорят все эксперты, чтобы точно не опасаться отравления нитратами, достаточно не догрызать арбуз до самой корочки, оставляя белую часть арбуза. Как правило, нитраты скапливаются именно в корке, а в мякоти их очень мало.

2. Пестициды концентрируются в корке

Впервые в России арбузы проверили на 147 пестицидов, которые могут быть в бахчевых. И только в одном обнаружили следы вредных веществ: в купленном на фруктовой базе были зафиксированы следы инсектицидов ацетамиприда и малатиона – пестицидов, защищающих ягоды от насекомых. Но и эти следы пестицидов для человека безопасны, если тщательно промыть корку с мылом. Других превышений обнаружено не было.

Пестициды нужны, чтобы предотвратить риск гибели урожая. Как правило, до мякоти эти вредные вещества не доходят: они либо остаются на корке, либо впитываются в нее. «Сердце» арбуза – самая безопасная его часть.

Что делать, чтобы не отравиться:

Чтобы полностью обезопасить себя от вредных веществ, которыми арбуз мог быть обработан перед сбором, нужно тщательно вымыть арбуз теплой водой с мылом перед тес, как разрезать.

Сорта, поспевающие в июне, как правило, созревают быстрее, но им не хватает солнца, поэтому они получаются мельчеФото: Михаил ФРОЛОВ

3. Ранние арбузы - мелкие и не спелые

Сорта, поспевающие в июне, как правило, созревают быстрее, но им не хватает солнца, поэтому они получаются мельче. И менее сладкие. Да и хранятся они меньше - не более двух недель. Поэтому довольно редко на прилавки магазинов попадают ранние краснодарские и астраханские сорта - они плохо переносят транспортировку. И чтобы увеличить срок хранения и не «убить» их транспортировкой, чаще всего ранние арбузы собирают недозревшими.

Кстати, арбузы оценили профессиональные дегустаторы, и ни у кого не возникло претензий к запаху, вкусу и цвету. А вот степень зрелости определяли в лаборатории, оценивая количество растворимых сухих веществ в мякоти: глюкозы, фруктозы и сахарозы.

И все арбузы, закупленные в разных местах, оказались недозрелыми. То есть не достигли даже минимального показатели спелости. Причем самыми зелеными были арбузы из магазинов, а наиболее зрелыми - арбузы с развалов.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ

Накачивают ли арбузы через шприц нитратами

Это самая популярная страшилка в интернете: арбузы специально накачивают нитратами. В качестве иллюстрации используют шприц, воткнутый в арбуз. Мол, так в арбузы вводят нитраты, чтобы они быстрее спели. Эксперты начисто отметают этот бред. И есть несколько доводов, опровергающих этот миф:

1. Надколотый арбуз быстрее портится.

Любая трещина, даже маленький прокол - это риск попадания бактерий, а значит, арбуз может реально забродить или загнить в пути и испортится раньше, чем доедет до покупателя.

2. Через корни - проще.

Как уже говорилось выше, нитраты - это удобрение, которое арбузы получают через корни во время созревания. Если их вколоть в мякоть, это не даст ничего - зреть быстрее полосатая ягода от этого не будет.

3. Слишком большие бахчи.

Как правило, на одной бахче спеет гигантское количество арбузов, порой до 20-30 тысяч. Представляете владельца со шприцем, который под покровом ночи колет все эти арбузы?

ВОПРОС РЕБРОМ

Доверять ли домашним нитратомерам?

Очень популярная "игрушка" среди потребителей - портативный нитратомер. Им тоже очень легко пугать, особенно снимать эффектные видео: втыкаешь такой приборчик в арбуз, помидор, огурец - и цифры зашкаливают.

- Любая портативная, переносная техника никогда не дает точного результата, - поясняет старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов. - Чаще всего, покупка нитратомера – пустая трата денег. А стоит он недешево - от 2 до 50 тысяч. В чем может быть засада: на кончике нитратомера есть иголочка, и если ее неправильно вымыть или не вымыть вовсе, в следующий раз прибор покажет заоблачный результат. Мы провели опыт: после прокола промыли прибор водой – в следующий раз он показал 1000 мг, протерли сухой тряпкой – 500 мг, спиртом – 120 мг. И это все в одном арбузе, проколы – рядом друг с другом. Чтобы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую потребитель обеспечить не в силах. Поэтому мы такие приборы не используем и не доверяем им. Доверяем только лабораториям – они делают один общий анализ целого арбуза.