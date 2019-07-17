Три главных признака вкусного арбуза: рекомендации Роскачества

Уже сейчас в магазинах и на рынках можно купить вкусный и безопасный арбуз. В прошлом году Роскачество проверило ранние арбузы, появляющиеся у нас в июле, и выяснило, что все они безопасные — без нитратов и пестицидов. Но далеко не всегда спелые — в конце июня ранние сорта полосатых ягод собирают, как правило, неспелыми, чтобы они успели доехать до потребителя. И они доезжают, но по дороге не успеваю поспеть.

Эксперты Роскачества напоминают простые правила выбора вкусного арбуза.

1. Звук — не глухой и не звонкий.

Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой – арбуз перезрел, а если слишком звонкий – не вызрел до конца.

2. Матовая, не блестящая корочка.

Однозначно, что на арбузе не должно быть побитостей и трещин. Корочка не должна блестеть. Если она глянцевая – вероятно, арбуз неспелый. В процессе созревания корочка становится более матовой.

3. Обязательно должно присутствовать «земляное пятно».

Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче – тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.

НА ЗАМЕТКУ

На что обращать внимание не обязательно

* Цвет и форма

Цвет и форма никак не влияют на вкус арбуза, селекция ушла далеко вперед и сейчас много разнообразных сортов этой ягоды.

* Сухой хвостик

Да, высохший хвостик – плюс. Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, высохнет в любом случае. На это уйдет всего 3–4 дня.

* Сжимать арбуз до треска

Распространенный совет — сжать арбуз, мол, спелый издаст сочный треск. Да, ягода хрустит при надавливании, но всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Дальше добиваться хруста от арбуза не имеет смысла.

КСТАТИ

Топить или не топить?

Уже дома можно проверить зрелость арбуза, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть. Если тонет – значит, перезрел, из него вышел воздух.

- Если, разрезав арбуз вы увидели много белых семечек это говорит о том, что арбуз удобрялся нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения никак не сказываются, - отметила Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества. - Но нередко белые семечки – результат попыток селекционеров вывести арбуз без косточек.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Стоит ли бояться придорожных арбузов

Как правило, в своих ежегодных рекомендациях Роспотребнадзор категорически не советует покупать арбузы у дорог, мол, шкурка арбуза отлично впитывает выхлопные газы, и если полосатый пролежит у дороги несколько дней, может стать опасен.

Но у экспертов Роскачества есть другое мнение:

- Я даже советую покупать арбуз вблизи места выращивания – непосредственно у бахчи, поля, – рассказывает Артем Соколов, научный сотрудник института бахчеводства. – Чаще всего арбузы у дорог возле полей полностью дозревшие. Они не транспортировались, зачастую были собраны прямо в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества. Хотя, конечно, арбуз нужно вымыть – выхлопные газы слишком быстро рассеиваются и не успевают навредить ему, а вот пыль на нем оседает.

Но есть одно существенное «Но»: арбузы в России растут только в нескольких областях - Волгоградской, Астраханской, Краснодарской, Оренбургской. Так что россиянам, живущим не в Поволжье и не на Южном Урале, приходится покупать арбузы на рынках, в магазинах или на официальных развалах.

- Хорошие арбузы можно купить и на рынке. Развалам я бы поставил «четверку» по пятибалльной шкале. А вот в супермаркетах нередко встречаются арбузы очень дешевые, но низкого качества, – подытожил Артем Соколов.