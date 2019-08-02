Поломка помешала самолету Бе-200 продолжить тушить пожары в Якутии

СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-02T01:25:45+03:00

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Самолет Бе-200, прилетевший из Хабаровска в Якутию в конце июля, чтобы тушить лесные пожары, из-за поломки не смог продолжить эти работы. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

- Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу, - заявил источник ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что технические сбои произошли в системе сброса жидкости. Однако повода для паники нет. Если в течение суток неисправность не удастся устранить, то в Якутию направят дополнительный борт.

Напомним, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в пяти регионах России. Дым накрыл больше 800 населенных пунктов Сибири. По последним данным, в Якутии тушат 20 лесных пожаров. Накануне президент США Дональд Трамп предложил помощь Америки в тушении пожаров в Сибири.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723574" frameborder="0"></iframe> Жители якутского села рассказывают о пожарах.

ИСТОЧНИК KP.RU