Поломка помешала самолету Бе-200 продолжить тушить пожары в Якутии
Самолет Бе-200, прилетевший из Хабаровска в Якутию в конце июля, чтобы тушить лесные пожары, из-за поломки не смог продолжить эти работы. Сейчас в регионе действует режим ЧС.
- Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу, - заявил источник ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что технические сбои произошли в системе сброса жидкости. Однако повода для паники нет. Если в течение суток неисправность не удастся устранить, то в Якутию направят дополнительный борт.
Напомним, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в пяти регионах России. Дым накрыл больше 800 населенных пунктов Сибири. По последним данным, в Якутии тушат 20 лесных пожаров. Накануне президент США Дональд Трамп предложил помощь Америки в тушении пожаров в Сибири.
Жители якутского села рассказывают о пожарах.
ИСТОЧНИК KP.RU