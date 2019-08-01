Трамп вместе с Путиным захотел тушить Сибирь

Дональд Трамп под покровом ночи позвонил Владимиру Путину, чтобы предложить помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Жест насколько красивый, настолько и неожиданный.

Правда, президент России в ответ высказал Трампу "искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке", но от содействия отказался. Он заявил, что при необходимости Россия обязательно воспользуется предложением американской стороны, но заверил, что сил и средств у нас достаточно, чтобы справиться со стихией. Уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Путин проинформировал Трампа, что по докладам МЧС уже даже есть определенные сложности с дозаправкой и размещением собранных самолетов.

Президент оценил шаг американского коллеги "как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами". Путин и Трамп, пользуясь случаем, договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

У советских, конечно, собственная гордость, и свою Сибирь мы и сами потушим. Но что было бы, если бы Путин согласился принять помощь Трампа? Ну, кроме разоблачающих заголовков CNN. Кого и в каком количестве отправил бы в тайгу щедрый на обещания Трамп? Как это повлияло бы на отношения двух стран? Не стало бы это поводом для итогового послепожарного российского-американского саммита в Красноярске? Может стоит все же перезвонить и сказать - а присылай, Дональд, своих спасателей Малибу или кто там у вас есть?

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Ближе к вечеру в среду, 31 июля, Кремлевская пресс-служба распространила следующую информацию: "Рассмотрев доклад главы МЧС, Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров". Отмечается также, что президент поручил «до особого распоряжения» сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области (подробности).