СЕГОДНЯ 02:13 2019-08-02T02:13:59+03:00

В Москве три человека пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки Фото: Сергей ГАПОН

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На юго-востоке Москвы произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. Одна женщина и двое детей. ДТП случилось неподалеку от станции метро «Некрасовка».

- На пересечении улиц Недорубова и проектируемого проезда, по данным очевидцев, столкнулись легковая машина и грузовой автомобиль, пострадали три человека. С места происшествия одного пострадавшего - ребенка четырех лет эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра в специализированное лечебное учреждение, - рассказали ТАСС в пресс- службе Московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Сообщается, что ребенка на борту сопровождала авиамедицинская бригада. Они поддерживали и контролировали состояние маленького пациента во время полета.

Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Известно, что столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль Renault Sandero.

ИСТОЧНИК KP.RU