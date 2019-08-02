2019-08-02T05:35:04+03:00
Политика

США закупили вооружений и военной техники на триллионы долларов

Большую часть денег потратили на военно-морские силы страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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США закупили вооружения и военной техники на триллионы долларовСША закупили вооружения и военной техники на триллионы долларовФото: REUTERS
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На сайте Пентагона появилась информация о том, сколько США потратили в 2018 году на закупку вооружений и военной техники. Согласно сведениям, Америка произвела закупку больше, чем на два триллиона долларов.

- По состоянию на конец декабря 2018 года выполнялось 87 закупочных программ общей стоимостью 2,018684 триллионов долларов. Эти сумма превышает показатель декабря 2017 года более, чем на 101 миллиард, - говорится в отчете.

При этом большая часть была потрачена на военно-морские силы США. Речь идет примерно о 921 миллиарде долларов. Закупки Минобороны страны обошлись в 624 миллиарда, на военно-воздушные силы - около 269 миллиардов, на сухопутные войска - примерно 199 миллиардов. Закупка атомных подводных лодок класса Virginia стала самой затратной. Как передает ТАСС, военные израсходовали на это 161,5 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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