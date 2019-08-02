Студентка из Великобритании выбросилась из самолета в приступе паники

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-02T07:20:38+03:00

Студента из Великобритании выбросилась из самолета в приступе паники Фото: Социальные сети

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Трагический случай произошел в небе над Мадагаскаром. 19-летняя студентка Кембриджа Алана Катланд летела домой после изучения редких видов краба острова, когда ее настиг приступ паники.

Самолет Cessna C168 взлетал из Анджаджави с тремя людьми на борту, двумя туристами и пилотом. Когда легкомоторный самолет набрал высоту около тысячи метров, после 10 минут полета Алана расстегнула ремень безопасности, отперла правую дверь самолета и попыталась выйти. Как сообщает издание The Sun, вторая пассажирка пыталась остановить девушку. Она схватила ее за ногу и держала, пока та не вырвалась и не выпрыгнула с самолета.

- Я понятия не имею, почему она открыла дверь, но она сделала это. Она открыла дверь и прыгнула. Дверь не открылась сама, - рассказывал полицейским пилот самолета господин Номенджахари.

Экстренные службы пытались найти девушку, однако, по их прогнозам, шансы невелики. Родителям уже сообщили о случившемся.

- Мы разбиты горем от потери нашей замечательной, красивой дочери, которая освещала каждую комнату, в которую она входила, и заставляла людей улыбаться, просто находясь там, - сказали родители Аланы Катланд.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Сообщается, что с момента взлета до происшествия Алана пять раз впадала в панику.

ИСТОЧНИК KP.RU