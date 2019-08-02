Видео аварии с автобусом под Ставрополем появилось в сети
Видео дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Апанасенковском районе Ставропольского края появилось в сети. На кадрах видно, как на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются детали происшествия. На видео также можно оценить масштаб ЧП.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, авария с участие рейсового автобуса и грузовика произошла в Ставрополье. В результате ЧП пять человек погибли, еще 20 пострадали. Один человек находится в реанимации.
Как рассказали в УГИБДД, за полчаса до ЧП водителя автобуса останавливали на посту полиции в рамках профилактической акции "Сон за рулем". От отдыха он отказался. В настоящее время не исключается, что ДТП могло произойти из-за усталости водителя автобуса. Эксперты из автобуса изъяли видеокарту с регистратора. На ней можно предположить, что водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся.
Сейчас все версии проверяются, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.
5 человек погибли и 14 пострадали в ДТП на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU