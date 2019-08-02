Неизвестные обокрали квартиру заммэра Балашихи Олега Бурлина

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-02T09:29:37+03:00

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В дежурную часть МУ МВД поступило заявление от заместителя главы администрации округа Балашиха Олега Бурлина о том, что в его квартиру проникли неизвестные злоумышленники и обокрали ее. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах установлено, что было похищено 1,5 миллиона рублей и 750 евро.

Общая сумма ущерба составила 1 миллион 552 тысяч 500 рублей. Установлено, что дом системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией не оборудован.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что хоккеистов ангарского «Ермака», которые в настоящее время готовятся к новому сезону Высшей хоккейной лиги, обокрали прямо в тот момент, когда они находились на льду. Спортсмены, вернувшись в раздевалку после очередной тяжелой тренировки, не нашли в своих кабинках ни телефонов, ни часов, ни планшетов.

В общей сложности он украл у хоккеистов личные вещи и деньги на сумму около 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU