Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
В ближайшее время Украина не может стать частью НАТО. Такое мнение высказала бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс.
"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным, - рассказала она в интервью украинскому изданию «Новое время». - И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус».
Райс отметила, что в настоящее время «будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО».
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми официально закрепила курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Позже данный документ был подписан президентом Петром Порошенко.
Теперь в преамбуле конституции Украины закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины», а президент объявлен гарантом реализации стратегического курса.
ИСТОЧНИК KP.RU