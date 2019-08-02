Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-02T09:39:55+03:00

По мнению экс-госсекретаря США, ближайшее время этого не предвидится

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время Украина не может стать частью НАТО. Такое мнение высказала бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс.

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным, - рассказала она в интервью украинскому изданию «Новое время». - И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус».

Райс отметила, что в настоящее время «будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО».

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми официально закрепила курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Позже данный документ был подписан президентом Петром Порошенко.

Теперь в преамбуле конституции Украины закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины», а президент объявлен гарантом реализации стратегического курса.

ИСТОЧНИК KP.RU