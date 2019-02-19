Порошенко закрепил курс Украины в НАТО и ЕС

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко одержал очередную «перемогу» над Москвой. На заседании Верховной Рады Украины (ВРУ), посвященном пятилетию победы «майдана» в Киеве, он публично и демонстративно подписал принятый парламентом закон о поправках в Конституцию страны, которыми закрепляется желание страны вступить в Северо-Атлантический альянс (НАТО) и стать членом Евросоюза.

- Изменения в Конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия – необратимость европейской и трансатлантической интеграции, - объявил он с трибуны ВРУ. Таким образом, был окончательно перечеркнут законодательно закрепленный статус нейтрального и внеблокового государства, на смену которому пришло «вечное стремление» украинского разума к евроценностям западной цивилизации. Вечное, потому что в Конституцию обычно вписывают не ближайшие цели, а трудно- или даже недостижимые. Конституция - это свод принципов и идеалов строительства государства.

Теперь в преамбуле Конституции закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины», а президент объявлен гарантом реализации стратегического курса». Кроме того, закреплено положение о том, что на территории Украины не могут находиться военные базы других стран.

Насчет необратимости Петр Алексеевич погорячился. Смена президента и состава парламента могут, в принципе, привести и к смене курса. Для этого нужны лишь желание и 300 голосов парламентариев. Вопрос, на сколько закрепление курса в Конституции приблизило Украину к долгожданному членству, остается без ответа.

Как в старом «баянистом» анекдоте, когда дед приходит домой и говорит бабке, что он вступил в профсоюз, а она желчно отвечает, «Вечно ты, дед, куда-нибудь вступаешь, то в г...но, то вот в профсоюз».

Вступить Петр Алексеевич своей страной еще никуда не вступил, но смердит от нее под ее руководством уже основательно.

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