СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-02T09:49:13+03:00

Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Медведева на Итуруп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В японском МИД заявили, что поездка премьер-министра России на остров идет вразрез с последовательной позицией Токио

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Правительство Японии выразило крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп, принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов.

"Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий (так в Токио называют южные Курильские острова)", - цитирует ТАСС сообщение японского внешнеполитического ведомства.

В МИД Японии также подчеркнули, что поездка главы российского правительства является "неприемлемой и вредит японско-российским отношениям".

Сайт kp.ru ранее писал, что Япония на протяжении уже более 60 лет пытается вернуть себе острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Со своей стороны, Россия отказывается отдавать свои территории, учитывая, что сами жители региона против.

ИСТОЧНИК KP.RU