Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Медведева на Итуруп
Правительство Японии выразило крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп, принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов.
"Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий (так в Токио называют южные Курильские острова)", - цитирует ТАСС сообщение японского внешнеполитического ведомства.
В МИД Японии также подчеркнули, что поездка главы российского правительства является "неприемлемой и вредит японско-российским отношениям".
Сайт kp.ru ранее писал, что Япония на протяжении уже более 60 лет пытается вернуть себе острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Со своей стороны, Россия отказывается отдавать свои территории, учитывая, что сами жители региона против.
ИСТОЧНИК KP.RU