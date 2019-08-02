Китай: выход США из ДРСМД является очередным неверным шагом Вашингтона
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире. Такое мнение высказала в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
"Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении", - цитирует ее РИА Новости.
По словам Хуа Чуньин, Вашингтон разрушает ДРСМД, несмотря на всеобщий протест мирового сообщества, "США полностью игнорируют свои международные обязательства и действует в духе политики односторонних действий".
Ранее сайт kp.ru писал, 2 августа Вашингтон официально заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. НАТО полностью поддержали такое решение Соединённых Штатов. Кроме того, в распространенном заявлении Североатлантического альянса отмечалось, что страны-члены продолжат «поддерживать и укреплять контроль над вооружениями».
ИСТОЧНИК KP.RU