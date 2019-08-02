Китай: выход США из ДРСМД является очередным неверным шагом Вашингтона

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-02T14:27:56+03:00

Такое поведение американских властей может подорвать стратегический баланс в мире

Изменить размер текста: A A

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире. Такое мнение высказала в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Хуа Чуньин, Вашингтон разрушает ДРСМД, несмотря на всеобщий протест мирового сообщества, "США полностью игнорируют свои международные обязательства и действует в духе политики односторонних действий".

Ранее сайт kp.ru писал, 2 августа Вашингтон официально заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. НАТО полностью поддержали такое решение Соединённых Штатов. Кроме того, в распространенном заявлении Североатлантического альянса отмечалось, что страны-члены продолжат «поддерживать и укреплять контроль над вооружениями».

ИСТОЧНИК KP.RU