2019-08-02T14:31:28+03:00
Политика

НАТО поддержала решение США выйти из ДРСМД

Однако в альянсе сообщили, что продолжат работу по укреплению контроля над вооружениями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Североатлантического альянс поддержал решение США выйти из ДРСМДСевероатлантического альянс поддержал решение США выйти из ДРСМДФото: REUTERS
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Страны-члены Североатлантического альянса полностью поддерживают решение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое официально вступает в силу в пятницу, 2 августа.

«Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО», - говорится в заявлении НАТО.

В распространенном сообщении также отмечается, что союзники «полностью привержены сохранению эффективного международного контроля», поэтому Североатлантический альянс продолжит «поддерживать и укреплять контроль над вооружениями».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к миру без ДРСМД, но, по его словам, придется использовать разного рода ответные меры для противостояния российской стороне в сфере обычных вооружений, систем противоракетной обороны, усиления разведки и расширения учений, поскольку «в новых условиях потребуется ядерное сдерживание России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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