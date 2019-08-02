НАТО поддержала решение США выйти из ДРСМД

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-02T14:31:28+03:00

Однако в альянсе сообщили, что продолжат работу по укреплению контроля над вооружениями

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Страны-члены Североатлантического альянса полностью поддерживают решение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое официально вступает в силу в пятницу, 2 августа.

«Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО», - говорится в заявлении НАТО.

В распространенном сообщении также отмечается, что союзники «полностью привержены сохранению эффективного международного контроля», поэтому Североатлантический альянс продолжит «поддерживать и укреплять контроль над вооружениями».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к миру без ДРСМД, но, по его словам, придется использовать разного рода ответные меры для противостояния российской стороне в сфере обычных вооружений, систем противоракетной обороны, усиления разведки и расширения учений, поскольку «в новых условиях потребуется ядерное сдерживание России».

ИСТОЧНИК KP.RU