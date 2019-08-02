2019-08-02T15:16:57+03:00
Политика

Вашингтон призвал Москву и Пекин участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями

В США отметили, что стремятся создать новую систему контроля над вооружениями, которая "выходит за рамки двусторонних договоров прошлого"
Марина ВЕНЦОВА
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США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениямиСША призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдепартамент в пятницу опубликовал заявление о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В нем подчеркивается необходимость участия и России, и Китая в создании новой системы контроля над вооружениями.

Кроме того, в заявлении отмечается, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа стремится создать новую систему контроля над вооружениями, которая "выходит за рамки двусторонних договоров прошлого".

Госсекретарь США Майкл Помпео, как писал сайт kp.ru, ранее 2 августа заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, в октябре 2018 года Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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