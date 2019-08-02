Рябков: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора не обсуждали украинский вопрос.
"Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась", - приводит ТАСС его слова.
Рябков отметил, что в ходе разговора затрагивались другие темы. В частности, речь шла о взаимодействии в тушении лесных пожаров в Сибири. Кроме того, президент России и США обменялись мнениями по экономическим делам.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 31 июля в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили текущие проблемы. Например, они говорили сильных пожарах в Сибири. Позже Трамп в разговоре с журналистами уточнил, что предложил помощь в борьбе с пожарами.
ИСТОЧНИК KP.RU