2019-08-02T14:53:33+03:00
Политика

Рябков: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора

Замглавы МИД России уточнил, что конкретных договоренностей по новому контакту лидеров России и США пока нет
Марина ВЕНЦОВА
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора не обсуждали украинский вопрос.

"Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась", - приводит ТАСС его слова.

Рябков отметил, что в ходе разговора затрагивались другие темы. В частности, речь шла о взаимодействии в тушении лесных пожаров в Сибири. Кроме того, президент России и США обменялись мнениями по экономическим делам.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 31 июля в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили текущие проблемы. Например, они говорили сильных пожарах в Сибири. Позже Трамп в разговоре с журналистами уточнил, что предложил помощь в борьбе с пожарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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