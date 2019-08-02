2019-08-02T15:05:43+03:00
Общество

Ученые Тюменского госуниверситета вместе с коллегами из РАН активизируют исследования в сфере добычи нефти и газа

Партнерство скреплено трехсторонним договором
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Соглашение подписали Александр Моор, губернатор Тюменской области (в центре), Валерий Фальков, ректор ТюмГУ (справа), и Сергей Власов, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. Фото: www.utmn.ruСоглашение подписали Александр Моор, губернатор Тюменской области (в центре), Валерий Фальков, ректор ТюмГУ (справа), и Сергей Власов, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. Фото: www.utmn.ru
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2 августа в правительстве Тюменской области состоялось знаковое событие - подписание соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Тюменской области, Тюменским государственным университетом и Федеральным научным центром Научно-исследовательский институт системных исследований РАН (НИИСИ). Документ позволит совместно развивать Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. О встрече сообщила пресс-служба Тюменского госуниверситета.

«В рамках деятельности НОЦ очень важное значение имеют широкая научная и научно-производственная кооперация, взаимодействие со всеми заинтересованными организациями. Компетенции НИИ системных исследований Российской академии наук очень высоки, особенно в части обеспечения опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок», – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Научное сообщество объединит свои усилия вокруг трех основных тем: большого количества пилотных проектов по увеличению добычи нефти и газа, развития образовательного направления ТюмГУ «Мехатроника и робототехника» и вертикального обновления всей системы подготовки кадров для цифровой экономики.

«Амбициозность задач, реализуемых в рамках НОЦ, требует соответствующих партнеров. Именно поэтому ТюмГУ продолжает активный диалог с лидерами трансформаций и экспертным сообществом в том числе по вопросам подготовки кадров цифровой экономики на всех уровнях образования. Мы также уверены, что партнерство с НИИСИ позволит нам ускоренно развивать высокотехнологичные инновационные исследования и разработки в области нефтегазодобычи», – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Расширение партнерской сети в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ – это залог успешного развития центра. Поэтому НОЦ интенсивно прирастает ведущими институтами РАН, стратегическими индустриальными партнерами, университетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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