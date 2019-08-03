2019-08-03T02:22:34+03:00
Телевизор

Создатели «Чернобыля» рассказали о вырезанной сцене

Небольшой отрывок был основан на реальных событиях [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Создатели «Чернобыля» рассказали о важной вырезанной сценеСоздатели «Чернобыля» рассказали о важной вырезанной сценеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский сценарист Крэйг Мэзин, исполнительный продюсер сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене, которую хотел бы вернуть. Он посетовал, что пришлось убрать из второго эпизода небольшой отрывок.

Зрители не увидели, как чиновник уверял минского ученого-ядерщика Ульяну Хомюк, что нет никаких проблем после аварии, а после ее ухода пытался отменить парад на 1 мая.

- По телефону он пытается заставить партийных чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязнения воздуха, и они не позволят ему. Он ничего не может с этим поделать, и должен сам идти на парад, - говорит Крэйг Мэзин в интервью The Hollywood Reporter.

В реальности в Киеве и Минске состоялись парады 1 мая. Взрослые и дети вышли на улицу, не подозревая, что радиоация распространилась по воздуху четыре дня назад.

Режиссер также сказал, что им сложно было делать все максимально точно при том условии, что эта история длилась 2-3 года, а рассказать ее предстояло за пять часов. Для них было важно показать историю другой культуры не искажая ее.

Правда о чернобыльских водолазах.После выхода сериала «Чернобыль» все обсуждают подвиг трёх водолазов, ценой собственных жизней спасших весь континент. Но на самом деле они не погибли. Двое из них живы по сей день!

Напомним, что «Чернобыль» стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb. Однако в России его немало критиковали за исторические неточности - к примеру вертолеты в зоне поражения не падали. Однако большинство зрителей остались довольны. Москвичи после просмотра «Чернобыля» стали нести цветы к могиле академика Легасова на Новодевичьем кладбище.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский тизер-трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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