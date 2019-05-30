2019-05-30T12:30:18+03:00
Звезды

"Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb

Телесериал канала HBO получил оценку 9,6 балла из 10
Александр ДЖУМАЕВ
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Фрагмент постера телесериала "Чернобыль" американского канала НВО.Фрагмент постера телесериала "Чернобыль" американского канала НВО.
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Мини-сериал "Чернобыль", показанный телеканалом HBO, стал самым популярным сериалом в истории по версии сайта IMDb. В опубликованном рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей" сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций.

Картина, рассказывающая об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, получила оценку 9,6 балла из 10. В пятерку наиболее популярных сериалов также вошли

Премьера сериала, состоящего из пяти серий, состоялась на "Планета Земля 2" (9,5), "Братья по оружию" (9,4), "Планета Земля" (9,4) и "Во все тяжкие" (9,4). "Игра престолов" оказалась на шестом месте с рейтингом 9,4 балла.

Премьера мини-сериала "Чернобыль", состоящего из пяти серий, состоялась 7 мая на канале HBO. На данный момент было показано только четыре серии.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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