Российское посольство в США прокомментировало новые санкции по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 04:37 2019-08-03T04:37:36+03:00

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В посольстве России в США прокомментировали новые санкции Вашингтона по делу Скрипалей. В дипмиссии заявили, что это показало пренебрежительное отношение Вашингтона к принципу презумпции невиновности.

Дипломаты напомнили, что России так и не были представлены свидетельства того, что страна причастна к произошедшему в Солсбери. Также посольство сказали, что британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента.

- Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии. Цель такой политики видна невооруженным взглядом - наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы, - отметили в диппредставительстве.

Напомним, что в МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу Скрипалей. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Штаты вновь пытаются обострить отношения с Россией. А президент США Дональд Трамп в пятницу 2 августа заявил, что отношения между странами налаживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU