СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-03T06:06:15+03:00

В Канаде с рельсов сошел поезд с химикатами Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В Канаде в южной части Альберты с рельсов сошел поезд, груженный химикатами. Очевидцы сообщают, что около 12 вагонов лежат на траве. Причем часть состава все еще оставалась на путях. Людей, живущих в радиусе семи километров, призвали к самостоятельной эвакуации.

- Округ Сайпресс объявил чрезвычайное положение на местном уровне и работает с заинтересованными сторонами и партнерами для оказания помощи в эвакуации, - передают слова местных властей CBC News.

Очевидцы также отмечают, что поезд загорелся. На место выезжали спасатели, которые довольно быстро справились с огнем.

Известно, что крушение связано с «химическим воздействием». Однако местным жителям не сообщают, какие именно химикаты перевозились в вагонах. Им сказали покинуть дома и ехать в администрацию округа Сайпресс.

ИСТОЧНИК KP.RU