2019-08-03T10:14:00+03:00
В мире

В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"

Женщину уличили в попытке перещеголять будущую сноху
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"Фото: Twitter.com
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Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.

На одном из снимков с церемонии видно, что невеста одета в длинное белое кружевное платье с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы очень похожий наряд, пишет Mirror.

- Честно говоря, она настолько похожа на невесту, что создается ощущение, будто у жениха две жены, - написал в комментариях под фото один пользователь.

- Мать жениха даже не представляет, насколько она не права, -выразила свое мнение другой пользователь Сети.

Ранее британская невеста пожаловалась на наряд своей свекрови, который та решила надеть на церемонию бракосочетания. Девушка отметила, что для торжества свекровь выбрала светлое белое платье в пол с цветочным рисунком и шлейфом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад наследница Swarovski сыграла свадьбу в платье за $900 тысяч из полумиллиона кристаллов. Платье 23-летней австрийской «хрустальной принцессы» весило 46 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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