СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-03T11:37:10+03:00

В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.

ЧП произошло в пятницу, 2 августа, примерно в 15.00 по местному времени (01.00 субботы мск) на пляже. Отмечается, что в момент инцидента на пляже отдыхали много людей, сообщает NBC 7.

Отмечается, что одна женщина скончалась на месте, еще двое – в больнице от полученных тяжелых травм. Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. Позже в Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения. Подземные толчки повредили газопровод, это спровоцировало сильные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU