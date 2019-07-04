На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6

СЕГОДНЯ 20:57 2019-07-04T21:10:40+03:00

На данный момент о погибших и пострадавших не сообщалось

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Геологическая служба США сообщила, что мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге американского штата Калифорния.

Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Сообщений о возможных жертвах не поступало. Землетрясение было зафиксировано в 17:33 по местному времени (20:33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы. Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать здание парламента соседнего Сальвадора. Эпицентр сейсмического события располагался в пяти километрах к востоку от города Тустла-Чико. Очаг же залегал на глубине примерно 95 километров. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики уточняет, что отчетливее всего колебания фиксировались на границе с Гватемалой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718478" frameborder="0"></iframe> Землетрясение в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU