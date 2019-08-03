2019-08-03T13:15:19+03:00
Происшествия

В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов

Объект строящийся и находится вдали от пассажирских терминалов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Происшествие у строящегося терминала D на работу аэропорта Шереметьево не повлияло. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Марина ЛысцеваПроисшествие у строящегося терминала D на работу аэропорта Шереметьево не повлияло. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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В московском аэропорту Шереметьево утром 3 августа обрушилась крыша строящегося ангара возле терминала D. В пресс-службе Шереметьево ЧП подтвердили и успокоили, что на деятельность аэропорта это не повлияло.

- Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта - ангара для воздушных судов- который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Шереметьево.

По предварительным данным аэропорта, пострадавших нет.

- На деятельность аэропорта данное обрушение не повлияло, рейсы выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме, - добавили в пресс-службе Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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