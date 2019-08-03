В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
В московском аэропорту Шереметьево утром 3 августа обрушилась крыша строящегося ангара возле терминала D. В пресс-службе Шереметьево ЧП подтвердили и успокоили, что на деятельность аэропорта это не повлияло.
- Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта - ангара для воздушных судов- который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Шереметьево.
По предварительным данным аэропорта, пострадавших нет.
- На деятельность аэропорта данное обрушение не повлияло, рейсы выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме, - добавили в пресс-службе Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU