2019-08-03T15:53:21+03:00
Общество

Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК Навального

Речь идет о 1 миллиарде рублей
Марина ВЕНЦОВА
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Следственный комитет возбудил дело об отмывании 1 миллиарда рублей, на которые финансировался ФБКСледственный комитет возбудил дело об отмывании 1 миллиарда рублей, на которые финансировался ФБКФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 миллиарда рублей, направленные на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Об этом в субботу сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ)», - цитирует текст ее сообщения пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следствие принимаются все необходимые меры, направленные на установление личностей всех соучастников преступления, а также их задержанию.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, МВД в ходе проверки банковских счетов работников Фонда борьбы с коррупцией установило, что через счета сотрудников ФБК в «Альфа-банк» только за 2017-2018 годы прошёл один миллиард рублей. В связи с этим СК заявил о намерении в ближайшее время возбудить уголовное дело, которое коснется главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова и еще ряда сотрудников. Как сообщил источник в МВД, деньги оппозиционеры получали из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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