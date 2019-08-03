Очевидец снял на видео кита и медведя, резвившихся по соседству на побережье Тихого океана
В Сети опубликовано необычное видео, на котором кит и медведь резвятся неподалеку друг от друга в водах Тихого океана. Кадры сделаны на днях в районе упраздненного поселка Кроноки в Елизовском районе Камчатского края.
Автором ролика является сотрудница службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева.
На записи видно, как медведь устроил прогулку с купанием на тихоокеанском побережье. А вот буквально в паре десятков метров от хищника в этот же момент резвился кит. Через некоторое время число медведей увеличилось – их стало два, а кит, со своей стороны, удалился подальше от берега.
Как рассказала Анна Елисеева, серый кит занесен в Красную книгу. Ежегодно морские млекопитающие приходят к Чукотке, Камчатке, Сахалину и Курилам, где расположены их кормовые угодья.
Сайт kp.ru писал, что в Карелии косолапый мишка 1 августа устроил себе неспешную ночную прогулку по набережной города Беломорск.
Медведи и краснокнижный серый кит резвятся по соседству на камчатском побережье Тихого океана.
ИСТОЧНИК KP.RU