СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-03T18:21:28+03:00

Очевидец снял на видео кита и медведя, резвившихся по соседству на побережье Тихого океана. Фото: скрин с видео

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В Сети опубликовано необычное видео, на котором кит и медведь резвятся неподалеку друг от друга в водах Тихого океана. Кадры сделаны на днях в районе упраздненного поселка Кроноки в Елизовском районе Камчатского края.

Автором ролика является сотрудница службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева.

На записи видно, как медведь устроил прогулку с купанием на тихоокеанском побережье. А вот буквально в паре десятков метров от хищника в этот же момент резвился кит. Через некоторое время число медведей увеличилось – их стало два, а кит, со своей стороны, удалился подальше от берега.

Как рассказала Анна Елисеева, серый кит занесен в Красную книгу. Ежегодно морские млекопитающие приходят к Чукотке, Камчатке, Сахалину и Курилам, где расположены их кормовые угодья.

Сайт kp.ru писал, что в Карелии косолапый мишка 1 августа устроил себе неспешную ночную прогулку по набережной города Беломорск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723869" frameborder="0"></iframe> Медведи и краснокнижный серый кит резвятся по соседству на камчатском побережье Тихого океана.

ИСТОЧНИК KP.RU