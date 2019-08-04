2019-08-04T04:35:32+03:00
Происшествия

В Болгарии загорелся автобус с детьми

ЧП обошлось без жертв
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Болгарии загорелся автобус с детьмиВ Болгарии загорелся автобус с детьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии. В момент, когда началось возгорание, он ехал по междугородней трассе Бургаса в Варну.

Всего в транспортном средстве в момент возгорания находились 75 пассажиров, в том числе 70 детей. Местные СМИ сообщают, что происшествие обошлось без жертв.

- Сигнал о пожаре в автобусе, в котором находились дети, поступил в субботу около 15:40. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, - цитирует представителя местной полиции сайт Болгарского телеграфного агентства.

Причины случившегося на данный момент не известны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, дорожная полиция, эксперты. Сотрудники правоохранительных органов Болгарии выясняют все обстоятельства произошедшего. О дальнейшей судьбе школьников не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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