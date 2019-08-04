Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-04T12:33:29+03:00

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Сотрудники иранской пограничной службы задержали еще один иностранный танкер в Персидском заливе. Предполагается, что судно занималось контрабандой топлива в арабские страны.

Об этом сообщает сайт телеканала Al-Mayadeen со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. Силовики обнаружили на танкере 700 тысяч литров незаконно перевозимого топлива. Семь членов экипажа - все иностранцы - задержаны.

Сайт kp.ru писал, что ранее в июле Силы безопасности Ирана задержали также нефтяной танкер Stena lmpero под флагом Великобритании. Судно нарушило международные правила и было доставлено в порт вместе с членами экипажа, в числе которых россияне.

Тем временем, США предложили создать международную коалицию для патрулирования Персидского залива и обеспечения безопасного прохождения торговых судов.

ИСТОЧНИК KP.RU