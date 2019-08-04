Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе
Сотрудники иранской пограничной службы задержали еще один иностранный танкер в Персидском заливе. Предполагается, что судно занималось контрабандой топлива в арабские страны.
Об этом сообщает сайт телеканала Al-Mayadeen со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. Силовики обнаружили на танкере 700 тысяч литров незаконно перевозимого топлива. Семь членов экипажа - все иностранцы - задержаны.
Сайт kp.ru писал, что ранее в июле Силы безопасности Ирана задержали также нефтяной танкер Stena lmpero под флагом Великобритании. Судно нарушило международные правила и было доставлено в порт вместе с членами экипажа, в числе которых россияне.
Тем временем, США предложили создать международную коалицию для патрулирования Персидского залива и обеспечения безопасного прохождения торговых судов.
ИСТОЧНИК KP.RU