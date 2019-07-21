НАТО призывает Иран освободить британский танкер

СЕГОДНЯ 03:03 2019-07-21T03:04:14+03:00

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В Организации Североатлантического договора осудили Иран за захват Ормузском проливе двух нефтяных танкеров, один из которых шел под британским флагом, и призвали Тегеран освободить суда и экипажи. Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску опубликовано в субботу на официальном сайте организации.

"Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации", - говорится в сообщении.

НАТО также выражает поддержку приверженности Великобритании к дипломатическому решению сложившейся ситуации путем диалога.

Как писал сайт kp.ru, 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под знаком Британии. Сначала местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них есть россияне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721398" frameborder="0"></iframe> Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU