2019-07-21T03:04:14+03:00
В мире

НАТО призывает Иран освободить британский танкер

Организация приветствует приверженность Великобритании к дипломатическому решению сложившейся ситуации
Юлия ДИВЕЕВА
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Танкер Stena lmperoТанкер Stena lmperoФото: СОЦСЕТИ
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В Организации Североатлантического договора осудили Иран за захват Ормузском проливе двух нефтяных танкеров, один из которых шел под британским флагом, и призвали Тегеран освободить суда и экипажи. Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску опубликовано в субботу на официальном сайте организации.

"Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации", - говорится в сообщении.

НАТО также выражает поддержку приверженности Великобритании к дипломатическому решению сложившейся ситуации путем диалога.

Как писал сайт kp.ru, 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под знаком Британии. Сначала местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них есть россияне.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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