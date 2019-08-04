СЕГОДНЯ 21:46 2019-08-04T22:02:04+03:00

Среди погибших в результате стрельбы в Техасе оказались трое мексиканцев Фото: REUTERS

По данным местных СМИ еще шесть граждан Мексики пострадали в результате трагедии

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Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что три гражданина Мексики погибли в результате стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас).

По сообщениям местных СМИ, еще шесть мексиканцев пострадали в результате трагедии.

- Меня проинформировали, что среди 20 жертв [стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо] были три мексиканца, - заявил мексиканский глава в своем Twitter.

Напомним, утром в субботу, 3 августа, стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо открыл 21-летний молодой человек. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили местные власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, увеличилось до 26. Ранее сообщалось о десяти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU