Среди погибших в результате стрельбы в Техасе оказались трое мексиканцев
Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что три гражданина Мексики погибли в результате стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас).
По сообщениям местных СМИ, еще шесть мексиканцев пострадали в результате трагедии.
- Меня проинформировали, что среди 20 жертв [стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо] были три мексиканца, - заявил мексиканский глава в своем Twitter.
Напомним, утром в субботу, 3 августа, стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо открыл 21-летний молодой человек. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили местные власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, увеличилось до 26. Ранее сообщалось о десяти погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU