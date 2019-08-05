2019-08-05T12:45:20+03:00
Наука

В Египте началась реставрации позолоченного саркофага Тутанхамона

Реликвию впервые вывезли из гробницы фараона
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Египте началась реставрация саркофага ТутанхамонаВ Египте началась реставрация саркофага Тутанхамона
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В Каире специалисты начали реставрацию позолоченного саркофага Тутанхамона. Реликвия хранится в усыпальнице царя в Луксоре и впервые за 97 лет с момента обнаружения гробницы археологом Говардом Картером покинула город.

«Саркофаг перевозили в Каир под усиленной охраной и при помощи специального оборудования, исключавшего любые сотрясения», - цитирует министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Аннани сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что деревянный саркофаг с позолотой пострадал от влажности. У него повреждена деревянная основа и несколько золотых пластин. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий он хранился в открытой гробнице без консервации.

Ожидается, что после реставрации саркофаг Тутанхамона будет выставлен рядом с двумя другими саркофагами вместе с сокровищами их гробницы фараона, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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