2019-08-05T13:04:08+03:00
Происшествия

Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем

В МЧС России назвали вероятную причину лесных пожаров в Сибири
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу: Фото: пресс-служба АвиалесоохраныЛесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу: Фото: пресс-служба Авиалесоохраны
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Причина лесных пожаров в Сибири заключается в неосторожном обращении с огнем. К такому выводу пришли в министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Согласно данным авиаразведки, большая часть очагов возгорания располагается возле дорог.

"Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", - сказал представитель ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее в неблагоприятном развитии событий в Сибири винили засушливую погоду и местные власти, которые не приняли достаточные и своевременные меры по ликвидации очагов возгорания.

По мнению главы МЧС РФ Евгения Зиничева, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением. Тем более, что площадь лесных пожаров за последнее время сократилась уже на четверть, передает ТАСС.

Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU

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