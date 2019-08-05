Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-05T13:04:08+03:00

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Причина лесных пожаров в Сибири заключается в неосторожном обращении с огнем. К такому выводу пришли в министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Согласно данным авиаразведки, большая часть очагов возгорания располагается возле дорог.

"Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", - сказал представитель ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее в неблагоприятном развитии событий в Сибири винили засушливую погоду и местные власти, которые не приняли достаточные и своевременные меры по ликвидации очагов возгорания.

По мнению главы МЧС РФ Евгения Зиничева, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением. Тем более, что площадь лесных пожаров за последнее время сократилась уже на четверть, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU