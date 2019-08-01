Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-01T11:09:58+03:00

Силовики проверят, как осуществлялось предупреждение и предотвращение лесных пожаров

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Следователи центрального аппарата Следственного комитета направлены в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, такое решение было принято председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

По словам представителя Следкома, в состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты. Они проверят, как осуществлялось предупреждение и предотвращение лесных пожаров, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в МЧС основной причиной неблагоприятного сценария с лесными пожарами в Сибири назвали не достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.Ведомство направило туда самолеты для тушения.

Напомним, масштабные пожары охватили всю территорию Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии. В настоящее время в регионе введен режим чрезвычайного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU