2019-08-05T13:10:28+03:00
Происшествия

В Подмосковье школьник умер после драки с десантником в кафе

Молодой человек подрабатывал во время каникул и вышел на смену в день ВДВ
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В подмосковном кафе юный сотрудник погиб от рук агрессивного посетителя. Инцидент произошел в День ВДВ 2 августа в Наро-Фоминске. По словам родственников, их 16-летний молодой человек стал жертвой десантника.

Юноша рос вместе с матерью и старшим братом. По их словам, молодой человек был очень старательным, учился в школе с углубленным изучением отдельных предметов.

На летние каникулы молодой человек устроился в кафе, чтобы заработать немного денег на карманные расходы. 2 августа он как раз был на смене, когда пришла компания десантников отметить праздник. Ближе к вечеру посетители начали вести себя агрессивно, завязалась драка. Каким-то образом молодой человек тоже попал под горячую руку.

Из кафе его забрал старший брат, увел домой и уложил спать. Скорую семья вызывать не стала. Однако, когда утром молодого человека попытались разбудить, он был уже мертв.

По факту происшествия проводится проверка, передает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Траты россиян на отдых внутри страны увеличились на 15%
Иран готов полностью выйти из ядерной сделки
Бразильский наркобарон притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы
Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем
На Украины заведено дело о взятке после заявления главы офиса Зеленского
Эксперт прогнозирует, что лесные пожары не потушить раньше осени
Суд рассмотрит иск украинской Компартии по делу о запрете деятельности
В Египте началась реставрации позолоченного саркофага Тутанхамона
Россия осуждает американские санкции против главы МИД Ирана
Российские банки и компании передадут друг другу персональные данные клиентов
Экспорт российского угля на Украину сократился на 85%
В 2019 году в России может быть зафиксирована техническая рецессия
В Чехии рассказали об убытках от российских контрсанкций
Криштиану Роналду назвал свой любимый фильм
Рябков: Москва по-прежнему открыта к диалогу по ДРСМД
Рябков: Вашингтон стал могильщиком ДРСМД
Стали известны самые популярные среди пользователей Instagram места Москвы
Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в Сеть
Курсы доллара и евро растут на фоне сообщений о новых санкциях США