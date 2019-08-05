В Подмосковье школьник умер после драки с десантником в кафе

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-05T13:10:28+03:00

Молодой человек подрабатывал во время каникул и вышел на смену в день ВДВ

Изменить размер текста: A A

В подмосковном кафе юный сотрудник погиб от рук агрессивного посетителя. Инцидент произошел в День ВДВ 2 августа в Наро-Фоминске. По словам родственников, их 16-летний молодой человек стал жертвой десантника.

Юноша рос вместе с матерью и старшим братом. По их словам, молодой человек был очень старательным, учился в школе с углубленным изучением отдельных предметов.

На летние каникулы молодой человек устроился в кафе, чтобы заработать немного денег на карманные расходы. 2 августа он как раз был на смене, когда пришла компания десантников отметить праздник. Ближе к вечеру посетители начали вести себя агрессивно, завязалась драка. Каким-то образом молодой человек тоже попал под горячую руку.

Из кафе его забрал старший брат, увел домой и уложил спать. Скорую семья вызывать не стала. Однако, когда утром молодого человека попытались разбудить, он был уже мертв.

По факту происшествия проводится проверка, передает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU