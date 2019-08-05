Пакистан ответил на лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-05T14:02:13+03:00

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Исламабад рассматривают все возможные варианты дальнейшего развития событий после того, как правительство Индии отменит статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Соответствующие заявление сделали в МИД Пакистана.

«Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, где отмечается, что односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус спорных территорий, принятых в резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее в понедельник, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах выступил в парламенте с заявлением, что устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано и необходимо отменить специальный статус этого региона, который международное сообщество признаёт в качестве спорной территории. Позже президент страны Рам Натх Ковинд подписал соответствующий указ.

После представления в парламент законопроект, Индия направила дополнительные вооруженные силы в Кашмир и привело армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Пакистан отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир.В начеле марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе спорного региона.

ИСТОЧНИК KP.RU