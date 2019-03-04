Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-04T11:23:06+03:00

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Вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир, который фактически разделен на две части. При этом по словам официального представителя индийского оборонного ведомства подполковника Девендера Ананда, первой режим прекращения огня нарушила именно Исламская Республика.

Обстрел населенных пунктов Кашмира, а именно сектора Акнур. начался в понедельник, 4 марта, примерно в три ночи по местному времени (00:30 мск). В результате Индия была вынуждена открыть ответный огонь.

"Перестрелка прекратилась примерно в 06.30 (04.00 мск)", - сообщил Ананда.

Между тем, агентство ANI, пока не приводит никаких данных о жертва и пострадавших в результате инцидента.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Пакистан отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир.

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ Нью-Дели направило в район конфликта 8 истребителей, один из которых позже сбил пакистанский F-16. С индийской же стороны был ликвидирован старенький МиГ-21, пилот которого успел катапультироваться, был взят в плен, но после все же возвращен на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694919" frameborder="0"></iframe> Индийский пилот официально вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU