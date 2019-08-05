ЕС и Белоруссия могут упростить визовый режим уже осенью

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-05T14:04:10+03:00

В 2020 году стоимость визы для туристов из стран без соглашения подорожает на 20 евро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и Евросоюзом может быть заключено уже осенью 2019 года. Об этом сообщила глава представительства ЕС в республике Андреа Викторин.

По ее словам, все переговоры по тексту соглашения были завершены еще в июне, и сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования.

"Сегодня утром на встрече с министром [иностранных дел Белоруссии Владимиром] Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью. Точная дата еще не определена", - уточнила Викторин.

По ее словам, за последние четыре года сторонам удалось достичь значительного прогресса - наладить конструктивный и доверительный диалог. Правительство Белоруссии "демонстрирует большую открытость" и готовность обсуждать сложные вопросы.

"Так что это действительно большой прогресс", - сказала глава представительства в интервью БелаПАН.

Сайт kp.ru писал, что 20 февраля Евросоюз одобрил повышение цен на шенгенские визы сразу на 20 евро. Подорожание коснется лишь тех стран, которые не заключили соглашение об упрощении визового режима. Новая цена начнет применятся в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU