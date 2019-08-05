2019-08-05T14:32:18+03:00
Происшествия

Генпрокуратура России: регионы искажали статистику по лесным пожарам

Данные о возгораниях занижались, а волокита тормозила тушение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Параметры пожаров занижались. Фото: пресс-служба АвиалесоохраныПараметры пожаров занижались. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны
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Руководство Иркутской области и других регионов России искажало статистику по лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке, что привело к широкому распространению возгорания. Об этом сообщил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров… Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", - сказал представитель профильного главка Генпрокуратуры.

Согласно его данным, показатели по пожарам серьезно занижались, а потому на них не успевали вовремя и адекватно реагировать. Также проблемой стала волокита, из-за которой власти Приангарья несвоевременно увеличили группировку для тушения.

Наблюдаются недочеты и в работе правоохранительных органов. Например, в Красноярском крае, в прошлом году возбудили лишь одно уголовное дело по факту поджога, передает ТАСС со ссылкой на Федосова.

Сайт kp.ru писал, что огнем охвачено свыше трех миллионов гектаров леса. В МЧС пришли к выводу причиной возгораний в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнем.

Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU

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