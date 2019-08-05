Зеленский встретится с Эрдоганом в Анкаре

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-05T15:01:35+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа осуществит официальный визит в Турцию, где у него запланированы переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганомю, после чего встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, а также с константинопольским патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В Стамбуле Зеленский проведет встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем I (...) В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля, Зеленский совершил не официальный визит в Турцию, где провел три дня отдыха после долгой президентской компании. Украинский лидер решил отвезти своих детей на фестиваль «Весело».

ИСТОЧНИК KP.RU