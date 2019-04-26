2019-04-26T14:14:41+03:00
Политика

Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции

Победитель украинских выборов президента решил устроить себе двухдневный отпуск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала решение Владимира Зеленского уехать на отдых в Турцию до официального объявления итогов выборов украинского президента, в которых он, уже наверняка, победил.

Парламентарий указала на то, что действующий глава государства Петр Порошенко себе такого не позволял и за все пять лет пребывания у власти брал всего лишь несколько выходных.

"Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после многих лет без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых", — написала Геращенко в Facebook.

По словам вице-спикера, Петр Алексеевич еще до инаугурации успел поучаствовать в международной встрече, в ходе которой был сформирован нормандский формат. И после этого он якобы упорно работал над мирным планом, который "лег в основу минских соглашений". При этом команда Порошенко, включая саму Геращенко, часто жертвовала личным временем для решения рабочих вопросов.

Напомним, что ранее в пятницу Зеленский сообщил о своем отлете в Турцию. Бывший КВНщик решил отвезти детей на фестиваль "Весело" и вернуться в Киев через несколько дней.

Что касается выходных в графике Петра Порошенко, то тут не все так просто. Сайт kp.ru писал о том, что СМИ уличили президента в осуществлении зарубежных поездок под чужими именами. Так, с 2016 года политик вместе с семьей трижды побывал на Мальдивах, столько же раз в Испании, а также в Норвегии и Франции.

Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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