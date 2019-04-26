2019-04-26T10:17:41+03:00
Политика

Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победивший на выборах президента Украины кандидат последние четыре месяца обходился без выходных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Володимир Зеленський/ facebook.comФото: Володимир Зеленський/ facebook.com
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Победитель украинских выборов президента Владимир Зеленский отправился на коротких отдых в Турцию. Политик проведет в теплой стране всего два дня, а потом вернется в Киев. Об этом он сам рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня - назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", - написал Зеленский у себя на странице в Facebook.

При этом к посту он приложил фотографию с пассажирским самолетом на заднем плане.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента и Зеленский обогнал своего соперника, действующего главу государства Петра Порошенко с огромным отрывом по голосам.

Сайт kp.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия должна до 4 мая официально объявить итоги голосования. С этого момента начнется отсчет 30 дней, в пределах которых состоится инаугурация нового президента.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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