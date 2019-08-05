Экстренные службы ликвидировали возгарание в Академии ФСБ

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-05T15:25:58+03:00

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В учебном корпусе Академии ФСБ, расположенном на Мичуринском проспекте в Москве, произошло короткое замыкание. Задымление произошло на местной подстанции, располагающейся на цокольном этаже здания федеральной службы.

"В здании академии ФСБ на Мичуринском проспекте 70, сработала сигнализация из-за скачка напряжения. По предварительной информации, произошло короткое замыкание. В настоящее время проходит эвакуация людей из здания", - цитирует источник ТАСС.

Академия ФСБ была образована в августе 1992 года указом президента РФ на базе Высшей школы КГБ имени Дзержинского и Академии пограничных войск.

Как стало известно, площадь пожара составила 5 квадратных метров. С места было эвакуировано 15 человек. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU