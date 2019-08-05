2019-08-05T15:25:58+03:00
Происшествия

Экстренные службы ликвидировали возгарание в Академии ФСБ

Причиной стало тление кабеля на местной подстанции
Дин БИЦОЕВ
Поделиться:
В учебном корпусе Академии ФСБ ликвидирован пожар.В учебном корпусе Академии ФСБ ликвидирован пожар.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В учебном корпусе Академии ФСБ, расположенном на Мичуринском проспекте в Москве, произошло короткое замыкание. Задымление произошло на местной подстанции, располагающейся на цокольном этаже здания федеральной службы.

здании академии ФСБ на Мичуринском проспекте 70, сработала сигнализация из-за скачка напряжения. По предварительной информации, произошло короткое замыкание. В настоящее время проходит эвакуация людей из здания", - цитирует источник ТАСС.

Академия ФСБ была образована в августе 1992 года указом президента РФ на базе Высшей школы КГБ имени Дзержинского и Академии пограничных войск.

Как стало известно, площадь пожара составила 5 квадратных метров. С места было эвакуировано 15 человек. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае шесть человек пострадали при взрыве на военном складе
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружением
Шахматы стали обязательным школьным предметом
Зеленский встретится с Эрдоганом в Анкаре
Медведев поздравил премьера Ливана с 75-летием установления дипотношений
Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентября
Генпрокуратура России: регионы искажали статистику по лесным пожарам
В аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3
ЕС и Белоруссия могут упростить визовый режим уже осенью
Пакистан ответил на лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса
Аптекам разрешат продавать сертифицированные БАДы через интернет
Больше половины россиян считают местом для отдыха дачу
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка