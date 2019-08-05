Около 20 россиян задержали за массовую драку в Польше
Жители России стали участниками массовой драки с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском городе Краков. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Известно, что потасовка произошла накануне, 5 августа, неподалеку от торгового центра М1, который находится на проспекте Мира. В информации отмечается, что граждане России, участвовавшие в драке, были выходцами с Кавказа.
Прибывшие на место стражи порядка задержали участников драки. Среди тех, кого доставили в участок, были и местные жители. У зачинщиков конфликта обнаружено оружие и наркотические вещества. Предполагается, что вероятной причиной разборок стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.
Силовики задержали около 20 человек. ФОТО: Соцсети
По словам представителя регионального управления полиции Катарины Цисло, задержанных удалось успокоить без применения оружия. На данный момент в их квартирах проходят обыски.
Было возбуждено уголовное дело, которое уже передано в региональную прокуратуру Кракова, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU