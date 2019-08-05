2019-08-05T18:12:21+03:00
Происшествия

Около 20 россиян задержали за массовую драку в Польше

Жители России стали участниками массовой драки с фанатами футбольного клуба «Краковия»
Ася РОМАНЧУК
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В Польше за драку задержаны россиянеВ Польше за драку задержаны россиянеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители России стали участниками массовой драки с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском городе Краков. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Известно, что потасовка произошла накануне, 5 августа, неподалеку от торгового центра М1, который находится на проспекте Мира. В информации отмечается, что граждане России, участвовавшие в драке, были выходцами с Кавказа.

Прибывшие на место стражи порядка задержали участников драки. Среди тех, кого доставили в участок, были и местные жители. У зачинщиков конфликта обнаружено оружие и наркотические вещества. Предполагается, что вероятной причиной разборок стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами.

Силовики задержали около 20 человек. ФОТО: Соцсети

Силовики задержали около 20 человек. ФОТО: Соцсети

По словам представителя регионального управления полиции Катарины Цисло, задержанных удалось успокоить без применения оружия. На данный момент в их квартирах проходят обыски.

Было возбуждено уголовное дело, которое уже передано в региональную прокуратуру Кракова, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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