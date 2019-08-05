В Нижегородской области 90-летний старик напал на врача с ножом

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-05T18:46:08+03:00

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Около 1 часа ночи 4 августа терапевтическое отделение Богородской ЦРБ разбудил крик 90-летнего Михаила Ивановича. В больнице его лечили от гипертонии, и он вёл себя адекватно. Но посреди ночи пенсионер внезапно стал проявлять агрессию: размахивать палкой, ронять мебель и оскорблять окружающих. Дежурный врач отделения Евгений Заковеря и две медсестры пытались успокоить мужчину.

— На медицинском языке это называется старческий психоз. Я попросил его положить палку, лечь в кровать, и побежал в реанимацию за сибазоном (сильнодействующие препараты у нас хранятся там). Вернулся минут через пять, и увидел, что он уже бегает не с палкой, а с ножом. Около 70 больных в отделении, загнал их в палаты, сестёр подальше, и начал уговаривать бросить нож. В ответ крик и размахивание ножом. — рассказал Евгений.

Подмоги было ждать неоткуда, врач решил самостоятельно обезвредить больного. Выхватить нож ему удалось, но обезумевший старик успел полоснуть Евгения по горлу.

— Боли я не почувствовал, но увидел, как хлынула кровь. Я зажал рану руками и побежал в реанимацию, а оттуда с реаниматологом в операционную. Думаю, что от момента нанесения удара до начала операции прошло не больше пяти минут. Хирург сказал, что сонная артерия была примерно в пяти миллиметрах от раны. — делится Евгений.

Сразу после инцидента о случившемся сообщили в дежурную часть. Незамедлительно Михаила Ивановича в сопровождении сотрудников полиции перевезли в психиатрическую больницу Нижнего Новгорода. 63-летний врач-герой говорит, что сейчас с ним все хорошо, и благодаря быстрой работе его коллег он выжил и готов и дальше лечить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU