В Шанхае откроют первый ночной зоопарк
Посетители Шанхайского зоопарка смогут понаблюдать за животными и в темное время суток. Необычную ночную экскурсию впервые организовали для всех желающих. Это позволит понаблюдать за жизнью зверей, активность которых увеличивается после захода солнца.
По информации портал China Plus, всего в Шанхайском зоопарке содержится около 10 тысяч животных. Практически половина из них те, кто ведет преимущественно ночной образ жизни – это тигры, львы, еноты и муравьеды.
При этом, в программу экскурсии не будет включено посещение животных, которые обычно ведут дневной образ жизни, а на ночь устраиваются спать.
Одна из главных достопримечательностей ночного зоопарка — «дикая природа на воде». Гости зоопарка получат возможность прокатиться на лодке ночью и посмотреть на лебедей и капибар. Ночные экскурсии и шоу будут доступны всем желающим с 8 августа, а вот цена подобного удовольствия пока не озвучивается, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU