2019-08-05T19:21:51+03:00
Общество

В Шанхае откроют первый ночной зоопарк

Посетители смогут понаблюдать за жизнью обитателей, которое активны только в темное время суток
Ася РОМАНЧУК
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Шанхайский зоопарк стал одним из первых, кто организовал ночные экскурсии для посетителей. ФОТО: moscowzoo.ruШанхайский зоопарк стал одним из первых, кто организовал ночные экскурсии для посетителей. ФОТО: moscowzoo.ru
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Посетители Шанхайского зоопарка смогут понаблюдать за животными и в темное время суток. Необычную ночную экскурсию впервые организовали для всех желающих. Это позволит понаблюдать за жизнью зверей, активность которых увеличивается после захода солнца.

По информации портал China Plus, всего в Шанхайском зоопарке содержится около 10 тысяч животных. Практически половина из них те, кто ведет преимущественно ночной образ жизни – это тигры, львы, еноты и муравьеды.

При этом, в программу экскурсии не будет включено посещение животных, которые обычно ведут дневной образ жизни, а на ночь устраиваются спать.

Одна из главных достопримечательностей ночного зоопарка — «дикая природа на воде». Гости зоопарка получат возможность прокатиться на лодке ночью и посмотреть на лебедей и капибар. Ночные экскурсии и шоу будут доступны всем желающим с 8 августа, а вот цена подобного удовольствия пока не озвучивается, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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